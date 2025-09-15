به دنبال ریزش کوه در مسیر هوراند به سمت آبش‌احمد (محور دوجاخ) باند برگشت در خروجی هوراند مسدود شده است، اما باند رفت همچنان باز و قابل تردد است. نیرو‌های راهداری و امدادی به سرعت در حال پاکسازی و ایمن‌سازی مسیر هستند.

وی افزود:از همشهریان عزیز تقاضا می‌شود تا رفع کامل مشکل و بازگشایی کامل محور از تردد غیرضروری خودداری نموده و در صورت ضرورت نهایت احتیاط را به عمل آورده و با ماموران انتظامی و عوامل اجرایی همکاری کنند.

وی گفت:شهرداری هوراند در کنار سایر دستگاه‌های ذیربط تمام تلاش خود را برای بازگشایی سریع و ایمن مسیر انجام می‌دهد و اطلاع‌رسانی‌های بعدی به محض دریافت خبر جدید اعلام خواهد شد.