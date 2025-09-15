سه مظنون به قتل یک مرد تبعه خارجی در مشهد شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دادستان عمومی و انقلاب خراسان رضوی گفت: عصر بیست و دوم شهریور ماه جاری موضوع قتل یک تبعه خارجی در منزلش در مشهد اعلام شد.

حسین همتی فر اضافه کرد: این فرد با شلیک گلوله به قتل رسیده بود، بنابراین تحقیقات به سرعت آغاز شد و عوامل مرتبط با این قتل شناسایی و دستگیر شدند.

وی ادامه داد: تحقیقات در خصوص این پرونده ادامه دارد.

شنیده ها حاکی است این فرد یکی از رهبران پیشین جهادی افغانستان بوده است.