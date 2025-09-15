محمودی، شناگر اعزامی به بازیهای المپیک ناشنوایان
علی محمودی خلخالی با اعلام سرمربی تیم ملی شنا ناشنوایان، تنها نماینده این رشته در بازیهای المپیک ۲۰۲۵ خواهد بود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، علیرضا ایزدی، سرمربی تیم ملی شنا ناشنوایان با اشاره به نهایی شدن یک سهمیه این رشته برای حضور در بازیهای المپیک ناشنوایان، گفت: بر این اساس، میان محمودی خلخالی و علیرضا مطهری فرد رقابت انتخابی برگزار شد. با لحاظ کردن مواد تخصصی این شناگران و رکورد ثبت شده آنها، علی محمودی خلخالی سهمیه اعزام را به خود اختصاص داد.
به گفته وی، دور جدید تمرینات تیم ملی شنا برای حضور در بازیهای المپیک با حضور همین تک شناگر المپیکی برگزار میشود. تمرینات محمودی خلخالی در این اردو، از امروز (دوشنبه ۲۴ شهریور) در کمپ تیمهای ملی فدراسیون آغاز شد و تا ۳۱ شهریور ادامه دارد.
۵۰ و ۱۰۰ متر قورباغه، ۵۰ و ۱۰۰ متر آزاد و ۱۰۰ متر کرال پشت، موادی هستند که علی محمودی خلخالی در مسابقات شنا بازیهای المپیک در آنها حضور خواهد داشت.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.