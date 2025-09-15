فرمانده انتظامی مراغه از کشف ۴۹ قطعه سکه و ۵ عدد النگوی قدیمی تقلبی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سرهنگ توحید فارسی گفت:ماموران پلیس آگاهی مراغه با انجام اشراف اطلاعاتی از فعالیت فردی که اقدام به تهیه تعدادی سکه قدیمی کرده بود مطلع و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: کارآگاهان متهم را شناسایی و پس از هماهنگی مقام قضایی طی عملیاتی ضربتی وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهم تعداد ۴۹ قطعه سکه و ۵ عدد النگوی طلای تقلبی به همراه یک عدد خنجر کشف شد.

سرهنگ فارسی با اشاره به اینکه متهم در تحقیقات پلیس به بزه انتسابی اعتراف کرد اظهار داشت: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی و از آن طریق روانه زندان شد.

وی تصریح کرد: شهروندان می‌توانند در صورت آگاهی از فعالیت مجرمان مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع داده و در تامین نظم و امنیت جامعه نقش موثری داشته باشند.