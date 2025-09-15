پخش زنده
مدیرکل فرودگاه بین المللی کیش، گفت: از اول تا ۲۳ شهریور، پروازهای فرودگاه نسبت به مدت مشابه پارسال، دوازده درصد افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، نصراله زمانی در گفتگوی خبری ۲۰ سیما، گفت: امیدواریم نیمه دوم سال پر شورتر از سال گذشته بتوانیم تقاضای بیشتری را از شهرهای مختلف به جزیره کیش برقرار کنیم.
او افزود: روزانه در حال رایزنی با بازرگانی شرکت های هواپیمایی هستیم و خوشبختانه بیست و یکم شهریور با برقراری ۸۸ پرواز در حدود ۱۲ هزار مسافر و گردشگر جابجا شد.
نصراله زمانی، گفت: افزایش پرواز در مسیرهای خارجی در حال پیگیری است و ما پروازهای بغداد و فلای دبی را مانند گذشته با کیفیت بهتر و بیشتری خواهیم داشت.
او افزود: در شش ماهه دوم سال رایزنیهایی با دو شرکت هواپیمایی خارجی انجام شده تا بتونیم از ظرفیت این دو شرکت در مسیرهای خارجی استفاده کنیم.
نصراله زمانی خاطرنشان کرد: خوشبختانه با برگزاری جشنواره تابستانی، تقاضای سفر به مقصد کیش از سوی شرکتهای هواپیمایی بالا رفت و از این جشنواره استقبال کردند.
او به برقراری پرواز مسیر کیش به اردبیل و بالعکس اشاره کرد و افزود: مسیرهای دیگری هم در حوزه بازرگانی شرکت بنادر و فرودگاههای کیش در دست اقدام است تا بتونیم مسیرهای دیگر را به مقصد جزیره کیش اضافه کنیم.
مدیرکل فرودگاه بین المللی کیش، گفت: در فرودگاه جزیره کیش اقدامات خیلی خوبی انجام شده و آزمایش گرم باند جنوبی فرودگاه انجام شده و سامانه های ناوبری و روشنایی باند و برج مراقبت پس از تکمیل آزمایش گرم انشالله با حضور مقامات کشوری در روزهای آینده به بهره برداری خواهند رسید.
نصراله زمانی تصریح کرد: ایجاد زیرساخت های فرودگاهی برای شرکتهای هواپیمایی داخلی و خارجی جذابیت سفر ایجاد می کند و با بهره گیری از این زیرساخت ها در آینده بتوانیم بستر مناسبی را برای حضور و تردد شرکتهای هواپیمایی خارجی فراهم کنیم.