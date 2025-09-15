فینالیستهای اسکواش قهرمانی ایران مشخص شدند
مرحله نیمهنهایی مسابقات اسکواش قهرمانی کشور در ردههای سنی کمتر از ۱۵، ۱۷ و ۱۹ سال به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مرحله نیمهنهایی مسابقات اسکواش پسران قهرمانی کشور در تهران با برگزاری دیدارهای حساس به پایان رسید و فینالیستها در سه رده سنی مشخص شدند.
در رده سنی کمتر از ۱۹ سال، محمد چنگانیان از اصفهان و سید مبین سیدان از یزد با غلبه بر رقبای خود راهی دیدار پایانی شدند.
در رده سنی زیر ۱۷ سال نیز علی رحیمی از تبریز و یوسف قرشی از یزد برای کسب عنوان قهرمانی رو در روی یکدیگر قرار خواهند گرفت.
همچنین در رده سنی زیر ۱۵ سال، رایان گلابیان از تهران و امیررضا الوانساز یزدی فینال این رده را برگزار میکنند.
این مسابقات سه شنبه با برگزاری دیدارهای نهایی و معرفی قهرمانان هر رده سنی به کار خود پایان می دهد.