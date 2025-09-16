به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،نصیر کوهزادی شامگاه دوشنبه در حاشیه بازدید از واحد‌های صنفی حوزه لوازم‌التحریر، پوشاک و کیف و کفش اظهار کرد: طرح نظارت و ساماندهی بازار پاییزه و خرید ملزومات دانش‌آموزان در دستور کار قرار گرفت.

وی گفت: در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد فضایی سالم برای خرید، جلسات تعاملی با برخی صنوف برگزار شد و تیم‌های نظارتی ما از واحدهای صنفی به‌ویژه در حوزه‌های لوازم‌التحریر، کافی‌نت، پوشاک و کیف و کفش به‌صورت مستمر فعال هستند.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان افزود: در مجموع بازدیدهای محسوس و غیرمحسوس صورت‌گرفته، ۳۸ مورد تذکر، ۵ مورد اخطار پلمب و در نهایت ۲ واحد صنفی به دلیل عدم رعایت ضوابط و مقررات انتظامی و صنفی مهروموم شد.

کوهزادی خطاب به صنوفی که قوانین و مقررات را رعایت نمی‌کنند، تأکید کرد: پلیس با جدیت تمام با هرگونه تخلف صنفی و بی‌توجهی به قوانین برخورد قاطع خواهد کرد. از تمامی صاحبان مشاغل انتظار داریم با رعایت کامل ضوابط و مقررات، همکاری لازم را با مأموران پلیس در اجرای این طرح‌ها داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان هرگونه مشاهده تخلف در واحدهای صنفی، از جمله رعایت احتکار کالا، عرضه کالای قاچاق یا هرگونه بی‌توجهی به ضوابط را بلافاصله از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ به ما اطلاع دهند تا دراسرع‌وقت رسیدگی شود.