معرفی فینالیستهای اسکواش دختران قهرمانی ایران
فینالیستهای سه رده سنی مختلف رقابتهای اسکواش دختران قهرمانی کشورمان مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، دومین روز رقابتهای کشوری اسکواش دختران با مشخص شدن فینالیستها در ردههای سنی کمتر از ۱۵، ۱۷ و ۱۹ سال به پایان رسید.
در رده سنی کمتر از ۱۵ سال، باران روحانی از یزد و تیانا تورانی از فارس، در رده سنی کمتر از ۱۷ سال، پرنیان نجفی از اصفهان و شاینا امیری از تهران و در رده سنی کمتر از ۱۹ سال، پارمین نکوپایان از تهران و باران محمدپور از تهران با غلبه بر رقبای خود به دیدار نهایی صعود کردند.
مراسم اختتامیه این مسابقات فردا ۲۵ شهریور، پس از برگزاری دیدارهای فینال در تالار اندیشه ائلگلی تبریز برگزار میشود.