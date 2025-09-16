کشته شدن ۵ نظامی پاکستان بر اثر انفجار بمب

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گروهی از نیرو‌های ارتش در حین عملیات علیه عناصر تروریستی در منطقه کِچ هدف انفجار بمب قرار گرفتند.

در بیانیه ارتش پاکستان آمده است: در این اقدام تروریستی یک کاپیتان ارتش و ۴ نظامی دیگر جان خود را از دست دادند.

نیرو‌های امنیتی پاکستان نیز در ادامه عملیات خود ۵ نفر از عناصر تروریستی وابسته به گروه‌های تجزیه طلب را به هلاکت رساندند.

روز‌های اخیر درپی حملات تروریستی به نیرو‌های ارتش در شمال غرب پاکستان دست کم ۱۹ نفر از نظامیان این کشور جان خود را از دست دادند.