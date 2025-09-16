به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شاخص کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۴ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هفت صبح امروز با میانگین ۱۳۱ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

همچنین بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز درایستگاه‌های رودکی با ۱۶۲ و میرزاطاهر با ۱۵۵ AQI همچنین شهر‌های خمینی شهر با ۱۵۷، قهجاورستان با ۱۷۱ و کاشان با ۱۵۴ AQI در وضعیت ناسالم برای همه و به رنگ قرمز آلودگی است.

شاخص هوای اصفهان در ایستگاه‌های پایش هوا در ایستگاه‌های ۲۵ آبان با ۱۱۸، بیمارستان صاحب الزمان شهرضا با ۱۱۱، پارک زمزم با ۱۴۰، خرازی ۱۲۸، دانشگاه صنعتی با ۱۴۴، رهنان ۱۳۰، زینبیه ۱۲۵ فرشادی وفیض با ۱۱۹، کاوه ۱۳۶، کرداباد ۱۳۰ همچنین شهر‌های مبارکه ۱۰۲، نجف آباد ۱۳۳ و زرین شهر با ۱۲۳ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

همچنین این شاخص در ایستگاه‌های سپاهان شهر با ۹۳ وشهر شاهین شهر با ۹۷ AQI در وضعیت قابل قبول و به رنگ زرد است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.