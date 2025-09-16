مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به مصدوم حادثه تصادف خودروی سمند سورن با پراید در محور بازفت خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،بیژن طاهری گفت: خبری مبنی بر تصادف خودروی سمند سورن با پراید در محور بازفت روستای باغ چنار دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات شهدای بازفت به محل اعزام شد.

طاهری گفت: نیرو‌های امدادی پس از ارزیابی اولیه صحنه، ایمن‌سازی محل حادثه، اقدامات لازم پیش‌بیمارستانی را برای مصدوم انجام دادند و سپس مصدوم را به بیمارستان درمان بستر شهر بازفت منتقل کردند.