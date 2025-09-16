پخش زنده
تاثیر دارویی و درمانی مصرف چای نعناع بخصوص برای پوست و آرامش مورد توجه قرار دارد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، چای نعناع صدها سال برای درمان تعدادی از مشکلات بهداشتی مورد استفاده قرار گرفته است و با تاثیرات منفی کم، میتواند در برخی شرایط جایگزین مناسب برای داروهای شیمیایی باشد.
کاهش استرس
مصرف یک فنجان چای گرم نعناع ممکن است به آرامش حتی افراد تندخو کمک کند، چای نعناع در کاهش استرس فوقالعاده میباشد. چای نعناع از منتول تشکیل شده است، که به شل شدن عضلات کمک خواهد کرد. افراد میتوانند با نوشیدن این چای، کمتر احساس استرس داشته باشند. افرادی که روزها وقت خود را برای نوشیدن یک فنجان چای نعناع خوب میگذرانند، در حقیقت یک طعم خوب را تجربه نمودهاند.
کاهش دهنده تب
هر وقت اثر خورنده و خنک منتول را در نظر بگیریم، اساساً به یک فنجان چای داغ فکر نمیکنیم، اما چای نعناع حاوی منتول را مانند یک روش درمانی مد نظر داشته باشید؛ مصرف چای ممکن است باعث تعریق سطح پوست شود، در حالی که خود منتول موجود در چای سرد میشود. بدن در طی مصرف این چای اساساً تب را از بین میبرد و ممکن است باعث کاهش التهاب و همچنین ناراحتی شود.
تسکین درد دندان و رفع بوی بد دهان
برای کاهش درد دندان، میتوان چای نعناع را امتحان کرد. این گیاه شامل اوژنول است که دارای خاصیت ضد میکروب و همچنین ویژگیهای ضد درد است. چای نعناع همچنین به از بین بردن بوی بد دهان ناشی از استعمال دخانیات یا شاید خوردن پیاز و همچنین سیر کمک میکند. ویژگیهای ضد باکتریایی چای نعناع باعث میشود که این ماده برای بهبود تنفس مناسب باشد. شما میتوانید چای را مصرف کنید یا حتی آن را در داخل دهان خود غرغره کنید تا بهترین نتیجه را بگیرید.
رفع مشکلات خواب
بسیاری از افراد هر زمان که مشکل خواب دارند، به استفاده از داروهای خواب آور روی میآورند، با این وجود این امکان وجود دارد که چیزی به اندازه چای نعناع نتواند این کار را برای آنها انجام دهد. مصرف چای داغ نعناع آرامش بخش است، منتول موجود در چای نعناع به طور خاص قادر به کمک به افرادی میباشد که خواب راحتی ندارند. این چای قادر به حل تعدادی از مشکلات اساسی روانی است که خوابیدن را برای این افراد دشوار میکند. عدم خواب طولانی مدت میتواند به خودی خود یک وضعیت حاد روانی باشد، بنابراین چای نعناع ممکن است به افراد در سطوح مختلف کمک کند.
کمک به تمرکز
آیا در تمرکز نمودن مشکل دارید؟ نعناع میتواند یک راه حل باشد.
یک مطالعه در مجله بین المللی علوم اعصاب نشان داد که چای نعناع میتواند تمرکز و دقت را بهبود بخشد. از این گذشته، یک مطالعه در دانشگاه سینسیناتی نشان داد که رایحه نعناع نسبت به مصرف چای حتی ضروریتر است. عطر و رایحه نعناع آکنده شده در اتاقی که افراد در آن حضور دارند، باعث افزایش هوشیاری و همچنین تمرکز آنها میشود، زیرا بوی منتول باعث تقویت هیپوکامپ، یعنی مرکز حافظه مغز میشود. برای بهره مندی از این مزایا، چای نعناع را نیز دم کرده و به تدریج آن را پخش کنید. مثلا با ریختن آب جوش در یک قابلمه، اضافه کردن نعناع و ریختن یک مرطوبکننده، عطر نعناع خانگی ایجاد کنید. گلدان نعناع را در اتاق مورد نیاز برای مرطوب کردن قرار دهید. رایحه نعناع اتاق را پر میکند.
کاهش وزن
افرادی که سعی در کاهش وزن دارند با مصرف مرتب چای نعناع باعث افزایش شانس خود میشوند. این احتمال وجود دارد که چای نعناع نتایج مثبتی در میزان متابولیسم فرد داشته باشد، بنابراین سوزاندن کالری در ابتدا سادهتر میشود. بسیاری از افراد متوجه میشوند که مصرف چای نعناع باعث کاهش اشتها میشود و همین امر باعث میشود که در مرحله اول میل به یک برنامه غذایی کنترل شده بسیار سادهتر باشد. به طور طبیعی، چای نعناع کالری را شامل نمیشود، همچنین مصرف مایعات بیشتری که کالری ندارند، ممکن است به افراد کمک کند تا سریعتر احساس کاهش وزن کنند.
کمک به رفع احتقان سینوس
مصرف هر نوع مایع گرم، از چای گرفته تا آب داغ به همراه عسل میتواند به احتقان کمک کند، اما چای نعناع فواید خاصی دارد. بار دیگر باید از منتول تشکر کنیم! منتول واقعاً یک ماده طبیعی تقویت کننده است که از فشار سینوس میکاهد، همچنین مایعات گرم ممکن است گلو درد را تسکین دهد که علائم سرماخوردگی فصلی را نیز به همراه دارد.هنگامی که با یک بینی پر و همچنین گلوی دردناک دست و پنجه نرم میکنید، چای نعناع، لیمو و همچنین عسل را برای تهیه یک نوشیدنی آرامش بخش مخلوط کنید.
تقویت سیستم ایمنی
چای نعناع دارای خواص ضد باکتریایی است و در مقابله با بیماریهای بیشماری مؤثر است که شامل علائمی مانند تب، سرفه و همچنین سرماخوردگی نیز میشود. نه تنها مصرف این چای خوشمزه به شما کمک میکند تا با علائم و نشانههای بیماری مقابله کنید، بلکه ممکن است از همان ابتدا بدن شما را از ابتلا به بیماری جلوگیری کند! عناصری مانند ویتامین B، پتاسیم، آنتی اکسیدانها و کلسیم نیز در چای نعناع وجود دارد که میتوانند به بدن در جذب مواد مغذی برای مقابله با بیماری و انجام عملکردهای لازم کمک کنند تا بدن شما به شیوهای سالم کار کند.
پاکسازی پوست به کمک یک فنجان چای نعناع
اگر از مشکلات هورمونی پوستی مانند آکنه رنج میبرید، چای نعناع میتواند یک راه حل طبیعی باشد. چای نعناع باعث افزایش کمبود میزان استروژن برای بعضی از افراد میشود، همچنین به پاک کردن آکنه نیز کمک میکند. در واقع اگر میخواهید اطمینان حاصل کنید که از تمام مزایا بهره بردهاید، از چای نعناع استفاده کنید. در آب حمام خود نیز میتوانید با افزودن چای نعناع به آب از سایر التهابات پوستی مانند سوختگی و بثورات خلاص شوید.
سلامت گوارش
از روغن نعناع و همچنین چای نعناع برای هزاران سال استفاده شده است تا تعدادی از مشکلات گوارشی را درمان کند. در حقیقت موارد اثبات شده باستان شناسی نشان میدهد نعناع که در حدود ۱۰، ۰۰۰ سال قبل مانند مکمل رژیم غذایی استفاده میشده است. چای نعناع به عنوان یک ماده مغذی قلمداد میشود، به این معنی که به جای اینکه باعث نفخ، گرفتگی و ناراحتی معده شود، به انتقال گاز از بدن پس از جمع شدن آن کمک میکند. چای همچنین جریان صفرا را برای بهبود سرعت و همچنین اثربخشی هضم غذا و همچنین تقویت حرکات سالم روده ترغیب میکند. این فقط یک ماده مفید نیست بلکه علاوه بر این یک ضد درد نیز است، بنابراین باعث کاهش دردهای گرفتگی، نفخ و سوء هاضمه میشود. این امر به دلیل اثرات آرامش بخش آن بر رودهها و عضلات صاف دستگاه گوارش است. اسهال، سندرم روده تحریک پذیر و یبوست همه با این چای خاص قابل درمان هستند، زیرا کل سیستم را به سطح فعالیت بهینه تری میرساند.
چای نعناع برای شستشوی دهان
به دلیل خاصیت ضد باکتریایی ذکر شده در مورد چای نعناع، شما میتوانید از آن به عنوان شستشوی دهان برای ضدعفونی کردن باقیماندههای باکتری بعد از غذا استفاده کنید. این روش به عنوان محلول شوینده آسان برای مصرف، کاملاً طبیعی است برای جایگزینی شستشوی دندان در هر زمان که شستشوی دندان در شرایط مختلف ممکن نباشد. بسیاری از شما ممکن است در حال حاضر در طول سفرها یا اوقات شلوغ تجربه کردهاید که نمیتوان از این محلولها استفاده نمود.
حالت تهوع و استفراغ
وقتی بیمار میشوید، موارد کمی به اندازه تهوع یا حتی استفراغ ناراحتکننده هستند. چای نعناع ضد اسپاسم است، بنابراین احتمال استفراغ و حالت تهوع را کاهش میدهد حتی در مواردی که بیمار در قایق یا شاید در هواپیما در حال حرکت باشد. علاوه بر این، باعث کاهش درد معده و همچنین حساسیت در رابطه با بیماری تهوع در حال حرکت میشود و ویژگیهای ضد التهابی آن میتواند معده شما را به حالت عادی برگرداند.
مشکلات تنفسی
چای نعناع به عنوان یک ماده ضد اسپاسم، شما را از آن احساس تحریک کننده که باعث میشود شما سرفه کنید، مصون نگه میدارد، بنابراین وضعیت تنفسی شما بهبود مییابد. با شل کردن عضلات گلو و قفسه سینه، میتوانید آن جنبه از علائم سرماخوردگی و آنفولانزا را از بین ببرید.
بهبود کیفیت مو
در مورد فواید چای نعناع برای مو به طور مکرر صحبت نمیشود، با این وجود، بسیاری از افراد برای بهره مندی از خواص زیبایی آن، چای نعناع بیشتری مصرف میکنند. افرادی که با موهای خشک یا حتی شکننده مشکل دارند، میتوانند بعد از قرار دادن چای نعناع در رژیمهای غذایی خود، پیشرفتهایی را در بهبود کیفیت مو تجربه کنند. چند مشکل در کیفیت مو میتواند در عدم تعادل هورمونی مشاهده شود، که چای نعناع ممکن است به ترمیم آن کمک کند.
درمان سنگهای صفراوی
افرادی که سنگهای کیسه صفرا، آنها را آزرده کرده است به دلیل نوشیدن چای نعناع به طور مرتب، بهبودهای چشمگیری در سلامتی تجربه کردهاند. سنگ کیسه صفرای آنها کوچکتر شده و بسیاری از علائم مرتبط با سنگ کیسه صفرا از بین رفت. از آنجا که ممکن است چای نعناع به تعدادی از علائم گوارشی دیگری نیز میتواند کمک کند.
تقویت لثه
افرادی که با بیماری لثه دست و پنجه نرم میکنند ممکن است در جستجوی انواع روشهای درمانی موضعی باشند تا برخی از علائم آن را کاهش دهند. ممکن است که چای نعناع بتواند به آنها کمک کند. چای نعناع دارای مولفههایی است که میتواند به کاهش التهاب مانند التهاب مربوط به مسائل دندانی کمک کند.
تسکین آسم
برخی از افراد که با آسم سر و کار دارند، دریافتند که مصرف چای نعناع به آنها کمک میکند. آنها ممکن است حملات شدیدتری را تجربه کنند، یا شاید کمتر مراقب عوامل محیطی باشند که به طور عادی باعث حمله ناخوشایند آسم میشوند. در حالی که چای نعناع توانایی کمک به افرادی که قبلاً در معرض حمله آسم بودند را ندارد، ممکن است در رابطه با پیشگیری از بروز آسم جایگاهی پیدا کند.
تسکین درد عضلانی
نعناع به طور طبیعی اسپاسم عضلات را آرام میکند. به سادگی با مصرف این چای، شما میتوانید به طور طبیعی درد عضلانی خود را کاهش داده و به عضلات بدن اجازه دهید تا شل شوند. سعی کنید عضلات دردناک خود را در حمام گرم به همراه چای نعناع یا حتی روغن نعناع قرار داده تا تسکین فوری حاصل شود. روغنهای گیاهی مانند نعناع باعث کاهش درد نیز میشوند.
درمان گرفتگی عضلات در قاعدگی
به طور کلی، چای نعناع برای کاهش عضلات منقبض کننده عالی است. این خاصیت میتواند آن را به یک گیاه خوب برای همه از ورزشکاران گرفته تا افرادی که با اضطراب دست و پنجه نرم میکنند، تبدیل کند. با این حال، به نظر میرسد در برخورد با نوع خاصی از عضلات محدود شده - عضلات درون دیوارههای رحم، فوقالعاده است. منتول دارای اثرات ضد اسپاسم است که در واقع به بدن کمک میکند تا با ناراحتیهای معده، استرس و گرفتگیهای قاعدگی روبهرو شود. نوشیدن یک فنجان چای نعناع ۲-۳ بار در روز در طول روزهای قبل از قاعدگی و در تمام دوران قاعدگی باعث تسکین گرفتگی قاعدگی در بیشتر خانمهایی که دچار PMS و همچنین دیسمنوره هستند، میشود.
فواید و خواص چای نعناع برای پوست
از زمانهای قدیم، از نعناع یا حتی منتول برای درمان پوستهای روغنی و چرب استفاده شده است. پوست ما به عنوان آهنربا برای جذب ذرات گرد و غبار عمل میکند. منتول، عنصر اصلی برگهای نعناع، ترشح روغن را از طریق غدد چربی پوست کاهش میدهد. در عوض، میتواند به شما کمک کند پوستی بدون چربی و بدون نقص داشته باشید.
درمان سوزش پوست
در صورت حساس بودن پوست و همچنین تحریک مکرر آن، نوشیدن یک لیوان چای نعناع داغ را مد نظر داشته باشید. با گذشت زمان، آلرژی پوست و همچنین سوزش را آرام میکند. خاصیت خنککننده نعناع باعث کاهش درد و اثر نیش حشرات، بثورات پوستی، التهاب پوست و سوختگی میشود.
بهبود جوش پوست
منتول موجود در برگهای نعناع میتواند به شما در خلاص شدن از شر جوش یا آکنه کمک کند. اثر خنککننده منتول تاثیر جادویی بر روی پوستهای چرب و مستعد جوش دارد.
ذخیره چای نعناع
برای کمک به حفظ طعم تند نعناع، بهتر است آن را ذخیره و نگهداری کنید. گیاه نعناع را در ظروف تمیز و بدون هوا و در مکان خنک و تاریک نگه دارید. کمد، کابینت و همچنین شیشههای پوشیده تیره مناسب هستند. در صورت ذخیرهسازی مناسب، گیاهان سالم ممکن است برای سالهای طولانی باقی بمانند. گیاهان زمینی ممکن است حدود یک سال کامل تازه بمانند.
روزانه چند فنجان؟
۱-۲ فنجان در هر روز به احتمال زیاد برای به دست آوردن مزایای گوارشی چای نعناع حتی خارج از منزل نیز کافی است. مانند اکثر گیاهان دارویی و همچنین مکمل ها، به یاد داشته باشید که اثرات مثبت چای حداکثر ۱-۲ ساعت بعد از مصرف بروز پیدا میکند. علاوه بر این ایده خوبی است که هر از گاهی از گیاهان یا مکملهای خود ۱ هفته استفاده نکنیم.
طرز تهیه چای نعناع
چای نعناع یک چای طبیعی است که از برگهای نعناع (برگها و یا ساقه آن) تهیه شده است. این نوشیدنی، یک چای بسیار آرامش بخش است که هم بدن و هم روح شما را تازه میکند. ممکن است چای خود را با استفاده از برگهای خشک یا یکی از چندین روش مختلف تهیه کنید.
مواد مورد نیاز:
برگهای نعناع
آب
شکر یا شیرین کننده دیگر
مراحل تهیه چای نعناع:
چند برگ نعناع را از گیاه انتخاب کنید. آنها را در یک سینی در نور مستقیم خورشید قرار دهید.
برگها را بررسی کنید. آنها باید خشک و ترد باشند. در صورت آماده نبودن برگ ها، بگذارید ۲۴ ساعت دیگر بمانند.
آب جوش را روی حدود ۲ قاشق غذاخوری برگ خشک در یک لیوان بریزید.
۱۰-۲۰ روی لیوان را بپوشانید.
چای را از صافی عبور داده و با افزودن شیرین کننده در صورت دلخواه، میل کنید.
موارد احتیاط و اثرات جانبی چای نعناع
افراد مبتلا به بیماری رفلاکس معده یا GERD اغلب در هنگام مصرف چای نعناع باعث افزایش علائم مرتبط میشوند، زیرا این چای به طور حتم باعث شل شدن عضلات معده و همچنین عضلات اسفنکتر میشود، که میتواند اسید معده را به سمت مری برده و همچنین علائم فعلی را تشدید کند.
اقدامات احتیاطی در مورد زنان باردار
مصرف چای نعناع در حین بارداری ممکن است باعث شل شدن عضلات رحم شود که احتمال بروز سقط جنین را افزایش میدهد. در حال حاضر شواهد علمی وجود ندارد که ثابت کند مصرف چای نعناع باعث افزایش این خطر خاص میشود، اما افرادی که سابقه سقط جنین دارند باید در مصرف این چای احتیاط کنند. همچنین افرادی که میخواهند اقدام به بارداری کنند و یا در دوران بارداری و شیردهی هستند از مصرف چای نعناع خودداری کنند، زیرا این امر میتواند برای نوزادان و کودکان خطرناک باشد.
تداخل با سایر داروها
در برخی موارد کشف شده است که چای نعناع به همراه سایر داروهایی که افراد قبلاً از آنها استفاده میکردند، واکنش منفی نشان داده است. در صورت مصرف هر نوع داروی بدون نسخه یا داروهای تجویزی، باید همراه با پزشک خود درمورد بی خطر بودن مصرف چای نعناع مشورت کنید، به خصوص اگر قصد مصرف مکرر این چای را دارید، تایید پزشک ضروری است.
در صورت بروز هر نوع حساسیت به منتول، باید از نوشیدن چای نعناع اجتناب کنید، زیرا این امر احتمال بروز اثرات منفی را افزایش میدهد. در صورت ابتلا به آسم از نوشیدن چای نعناع جلوگیری کنید، زیرا ممکن است علائم آسم را تشدید کند.
پیامدهای مصرف بیش از حد چای نعناع
مصرف بیش از حد هر گیاه ممکن است عوارض جانبی در سلامتی شما داشته باشد و این دقیقاً برای نعناع نیز صدق میکند. در صورت مصرف مقدار زیاد نعناع ممکن است دچار گرفتگی، اسهال، خواب آلودگی، درد عضلات، ضربان قلب کند و لرزش شوید.
عوارض مصرف بیش از حد نعناع بسیار نادر است، اما برای جلوگیری از این عوارض باید هنگام مصرف چای نعناع، مراقب باشید.
به مقدار برگهایی که در حال استفاده هستند در هر فنجان دقت کنید تا بدانید که مقدار دوز شما در حد مقادیر توصیه شده است یا خیر.
در حالت ایده آل، هر لیوان چای نعناع باید به ازای هر ۱۵۰ میلی لیتر آب که برای جوشاندن چای استفاده میشود، حدود ۱ گرم برگ چای نعناع را شامل شود. برای جلوگیری از اثرات منفی احتمالی، نباید بیش از ۲-۳ وعده چای نعناع بنوشید.