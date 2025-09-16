پخش زنده
امروز: -
برنامههای استانداری اصفهان در دولت چهاردهم باحضور مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان از استودی خبر اصفهان روی آنتن سراسری رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در ادامه برنامههای رویداد ملی ایران جان، اصفهان ایران استاندار اصفهان باحضور در استودیوی خبراصفهان به صورت زنده برنامههای استانداری را در دولت چهاردهم تشریح کرد و این برنامه از شبکه بین المللی خبر پخش شد.
موضوع فرونشست، بحث حرکت صنایع به سمت آب صفر و کربن صفر همچنین جلوگیری از توسعه صنایع، اقدامات پیش بینی شده در سالهای ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۷ در زمینه توسعه فناوری اطلاعات وهایتک وگردشگری سلامت وتوسعه شهرکهای صنعتی با فناوریهای جدید محور صحبتهای مهدی جمالی نژاد با مخاطبان شبکه بین المللی خبر به صورت زنده در ساعت ۲۳ از استودیوی خبر اصفهان بود.
اقدامات دولت کاربرد هوش مصنوعی در حوزه گردشگری وانرژیهای نو وبرنامههای خانواده محور باایجاد اشتغال و توسعه فرهنگ سلامت خانواده از دیگر موضوعاتی بود که استاندار اصفهان ارائه کرد.
همچنین مهدی جمالی نژاد به دستاوردهای ۱۰ ماهه استانداری اصفهان در دولت چهاردهم پرداخت که از جمله این دستاوردهای برگزاری رویداد معرفی فرصتهای سرمایه گذاری اصفهان است.
خسارت صنایع بزرگ به اقلیم وجغرافیایی اصفهان، وضعیت نامطلوب شاخصههای اجتماعی اصفهان که یکی از عوامل آن مهاجرپذیر بودن است ازدیگر سخنان استاندار اصفهان در این برنامه بود که به گفته وی کارگروهی برای رفع آن در اصفهان تشکیل شده است.
به گفته مهدی جمالی نژاد، فعال بودن شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت، جذب در سرمایه گذاری خارجی و داخلی از دغدغههای این دولت است که به خوبی در این زمینه کار میشود.
ساماندهی اتباع خارجی ازدیگر محورهای صحبتهای استاندار اصفهان در دولت چهاردهم بود.
رویداد ملی «ایران جان، اصفهان ایران» با شعار «اصفهان، سرزمین علم، ایمان و هنر» از ۲۲ شهریور آغاز شده و تا ۲۸ شهریور ماه ادامه دارد و این رویداد فرصتی برای بازشناسی ظرفیتهای ملی و منطقهای در مسیر رشد و پیشرفت ایران اسلامی فراهم میآورد.