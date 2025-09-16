همایش روز شعر و ادب فارسی با نکوداشت یاد و خاطره استاد شهریار در مراغه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،بابایی مدیر کل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی گفت:آیین نکوداشت روز شعر و ادب فارسی توسط کتابخانه‌های عمومی استان در دو شهرستان مراغه و شبستر برگزار می‌شود.

بابایی هدف از برگزاری این مراسم را آشنا کردن نسل جوان با شعر و شخصیت استاد محمد حسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار اعلام کرد.

وی اضافه کرد: در این مراسم شهریارشناسان استان و شهرستان هر کدام در سخنان جداگانه به تبیین ابعاد شخصیتی و شعری استاد شهریار پرداختند.

مدیر کل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی گفت:همایش نکوداشت شعر و ادب فارسی با حضور علاقمندان به کتاب و شهروندان شهر‌های جنوب استان برگزار شد.

وی افزود:در این همایش اساتید دانشگاه‌های تبریز و مراغه در خصوص اشعار و شخصیت ادبی استاد شهریار به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

بابایی گفت: این همایش با مشارکت شهرداری، فرمانداری و گروه یازده توپخانه ارتش در تالار سرباز برگزار شد.

گفتنی است بیست و هفتم شهریور ماه سالروز درگذشت سید محمدحسین بهجت تبریز ملقب به شهریار، شاعر معاصر ایرانی با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی روز ملی شعر و ادب فارسی نامگذاری شده است.