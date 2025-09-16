پخش زنده
برای افزایش ایمنی راه ها، بیش از ۸ کیلومتر پروژه روشنایی در محورهای مواصلاتی خراسان جنوبی اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی گفت: برای ارتقای ایمنی محورهای استان به ویژه تقاطعهای دارای تصادفات و مقاطع مه گیر، در ماه گذشته بیش از ۸ کیلومتر به روشنایی جادهای استان افزوده شده است.
فرخی افزود: همچنین برای ارتقای ایمنی تردد در محورهای استان ۱۲ کیلومتر روشنایی دیگر در حال انجام است که تا پایان سال ۱۴۰۵ به اتمام میرسد.
به گفته وی روشنایی جادهها و محورهای مواصلاتی از جمله عوامل مهم در ارتقای ایمنی تردد، به ویژه در ساعات تاریکی شب و در شرایط جوی نامساعد است که این امر با کاهش چشمگیر تصادفات رانندگی، افزایش هوشیاری رانندگان و بهبود دید آنها در جادهها نقشآفرینی میکند.
فرخی افزود: تلاش این اداره کل برای تأمین روشنایی محورهای مختلف در سراسر استان، در راستای توجه به ایمنی تردد و پاسخگویی به مطالبات مردمی انجام می شود.