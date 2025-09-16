پخش زنده
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل از مشاهده و ثبت گوزن زرد ایرانی متولد در سال جاری در سایت احیا و تکثیر گوزن زرد ایرانی فندقلوی شهرستان نمین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، کیومرث سفیدی اظهار داشت: محیط بانان مستقر در سایت، موفق شدند گوسالهی متولد سال جاری از گوزن زرد ایرانی را که به صورت طبیعی در محیط سایت به دنیا آمده است را مشاهده و ثبت کنند.
سفیدی افزود: در حال حاضر حدود ۱۰ رأس گوزن زرد ایرانی در این سایت نگهداری میشود و وضعیت جسمانی و سازگاری آنها با شرایط محیطی سایت فندقلو در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
وی گفت: پوشش گیاهی منطقه به ویژه جنگل متراکم موجب میشود گوزنها برای حفاظت از نوزاد خود، او را در روزها و ماههای نخست تولد مخفی کنند و به همین دلیل دیدن نوزاد در همان روزهای اول امکان پذیر نیست و محیط بانان موفق شدهاند این گوزن را سه ماه پس از تولد رصد و ثبت نمایند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ابراز امیدواری کرد با تداوم برنامههای حفاظت، تکثیر و پایش محیط زیستی، به ویژه در سایت فندقلو، جمعیت گوزن زرد ایرانی بتدریج افزایش یابد و در آینده بخشی از آن به زیستگاههای طبیعی گونه بازگردد.