به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، کیومرث سفیدی اظهار داشت: محیط بانان مستقر در سایت، موفق شدند گوساله‌ی متولد سال جاری از گوزن زرد ایرانی را که به صورت طبیعی در محیط سایت به دنیا آمده است را مشاهده و ثبت کنند.

سفیدی افزود: در حال حاضر حدود ۱۰ رأس گوزن زرد ایرانی در این سایت نگهداری می‌شود و وضعیت جسمانی و سازگاری آنها با شرایط محیطی سایت فندقلو در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

وی گفت: پوشش گیاهی منطقه به ویژه جنگل متراکم موجب می‌شود گوزن‌ها برای حفاظت از نوزاد خود، او را در روز‌ها و ماه‌های نخست تولد مخفی کنند و به همین دلیل دیدن نوزاد در همان روز‌های اول امکان پذیر نیست و محیط بانان موفق شده‌اند این گوزن را سه ماه پس از تولد رصد و ثبت نمایند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ابراز امیدواری کرد با تداوم برنامه‌های حفاظت، تکثیر و پایش محیط زیستی، به ویژه در سایت فندقلو، جمعیت گوزن زرد ایرانی بتدریج افزایش یابد و در آینده بخشی از آن به زیستگاه‌های طبیعی گونه بازگردد.