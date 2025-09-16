پخش زنده
امروز: -
با توجه به کاهش مراجعات مردمی برای اهدای خون ، نیاز فوری به مراجعه مردم برای اهدای خون وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل انتقال خون استان فارس گفت: با توجه به کاهش مراجعات مردمی برای اهدای خون و همزمانی آن با افزایش اعمال جراحی و مصرف فرآوردههای خونی، نیاز فوری به مراجعه مردم برای اهدای خون وجود دارد.
مجید اکبرزاده، افزود: تمامی گروههای خونی مورد نیاز هستند، اما گروههای خونی منفی به شکل اورژانسی و فوری اهمیت بیشتری دارند.
مدیرکل انتقال خون فارس از شهروندان خواست با حضور در مراکز انتقال خون استان، برای نجات جان بیماران مشارکت کنند.