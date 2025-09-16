به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری گفت: با تعامل و همکاری خوب دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و یگان حفاظت منابع طبیعی، یک باند سازمان یافته قاچاق چوب در شهرستان آمل کشف و متلاشی شد.

علی باقری جامخانه با بیان اینکه این باند سازمان یافته اقدام به حمل محموله‌های چوب قاچاق از غرب مازندران به شهرستان آمل می‌کردند، افزود: با دستور دادستان شهرستان، کارگاه و مخفیگاه این افراد مورد شناسایی قرار گرفت

او ادامه داد: در جریان دستگیری اعضای این باند ۱۱ وانت نیسان محموله چوب آلات جنگلی مخفی شده در حین تبدیل، به همراه دو دستگاه چوب بری صنعتی کشف و توقیف گردید.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری گفت: با دستور دادستان شهرستان ادوات و ابزارآلات تبدیل چوب نیز توقیف شد.