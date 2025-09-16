شعبه ویژه رسیدگی به پرونده تخلفات اصناف و عرضه‌کنندگان نوشت افزار و کالا‌های مورد نیاز دانش‌آموزان در خوزستان راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: طرح ویژه نظارتی بازگشایی مدارس از ۱۵ شهریور تا ۱۵ مهر ماه با مشارکت دستگاه‌های نظارتی در حال اجرا است و در این مدت برای هماهنگی هر چه بیشتر بین دستگاه‌های نظارتی برای اجرای دقیق طرح، جلسات مختلفی برگزار شد.

بهرام جباری با بیان اینکه برای جلوگیری از هر گونه تخلف برای خدمات رسانی به دانش‌آموزان، نیازمند همکاری هر چه بیشتر اصناف هستیم افزود: تمرکز بازرسی و نظارت در این طرح بر واحد‌های صنفی عمده و خُرد عرضه کننده لوازم مورد نیاز دانش‌آموزان است.

او ادامه داد: بازرسی در ۲ زمان صبح و عصر انجام می‌شود و متخلفان در کمترین زمان به تعزیرات حکومتی معرفی می‌شوند.