به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان گفت: مهلت ثبت‌نام در دوره‌های کاردانی فنی، کاردانی حرفه‌ای، مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی مهر‌ماه ۱۴۰۴ تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۳۱ شهریور‌ماه تمدید شد.

اقابابائی افزود: برای فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از داوطلبانی که تاکنون برای ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام نکرده‌اند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند داوطلبان می‌توانند در مهلت مقرر با مراجعه به پرتال اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org و همچنین پرتال اطلاع‌رسانی دانشگاه جامع علمی کاربردی به نشانی www.uast.ac.ir پس از مطالعه دفترچه راهنمای پذیرش و اطلاعیه‌های مربوط، نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته خود اقدام کنند.

وی افزود: آن دسته از داوطلبانی که قبلاً نسبت به ثبت‌نام و انتخاب کدرشته محل‌های تحصیلی اقدام کرده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل در مهلت تمدید شده، نسبت به مشاهده و ویرایش موارد قابل اصلاح و کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.