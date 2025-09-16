به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم ملی کشتی آزاد ایران با کسب یک مدال طلا، یک نقره و سه برنز در پایان رقابت‌های ۸ وزن نخست مسابقات جهانی ۲۰۲۵ در زاگرب کرواسی، به قهرمانی زودهنگام جهان دست یافت. این افتخار بزرگ پس از ۱۲ سال و با نقش‌آفرینی پررنگ کشتی‌گیران مازندرانی رقم خورد.

امیرحسین زارع از آمل با کسب مدال طلای وزن ۱۲۵ کیلوگرم، احمد محمدنژاد در وزن ۶۱ کیلوگرم با نقره، و محمد نخودی، کامران قاسمپور و امیرحسین فیروزپور از جویبار با مدال‌های برنز در اوزان ۷۹، ۸۶ و ۹۲ کیلوگرم، سهم بزرگی در این قهرمانی داشتند.

در ادامه رقابت‌ها، رحمان عموزاد خلیلی از بهشهر در وزن ۶۵ کیلوگرم و امیرعلی آذرپیرا در وزن ۹۷ کیلوگرم نیز با شکست رقبای قدرتمند خود به دیدار نهایی راه یافتند تا امیدهای ایران برای کسب مدال‌های طلای بیشتر زنده بماند.

ایران پیش از این پنج بار در سال‌های ۱۹۶۱، ۱۹۶۵، ۱۹۹۸، ۲۰۰۲ و ۲۰۱۳ عنوان قهرمانی جهان را کسب کرده بود و حالا با ششمین قهرمانی، پس از روسیه در جایگاه دوم پرافتخارترین تیم‌های کشتی آزاد جهان قرار گرفت.

رقابت‌های جهانی کشتی آزاد ۲۰۲۵ با حضور برترین کشتی‌گیران جهان در زاگرب کرواسی برگزار شد و تیم ایران با عملکردی درخشان، بالاتر از آمریکا و ترکیه ایستاد.