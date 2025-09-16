بیش از صد نماینده تشکل‌های دانشجویی در نامه‌ای به مردم ایران خواستار مطالبه ملی برای تسریع «تصویب طرح ملی هوش مصنوعی» و ادامه فعالیت «سازمان ملی هوش مصنوعی» شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بیش از صد نماینده تشکل‌های دانشجویی درباره اهمیت هوش مصنوعی به ملت ایران نامه سرگشاده نوشتند. فعالان دانشجویی در این نامه خواستار مطالبه ملی برای تسریع «تصویب طرح ملی هوش مصنوعی» و ادامه فعالیت «سازمان ملی هوش مصنوعی» شدند.

متن نامه دانشجویان خطاب به مردم ایران در خصوص اهمیت "هوش مصنوعی" به شرح زیر است:

ملت شریف ایران، سلام

ما، جمعی از فرزندان شما در سنگر دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور، بر خود لازم می‌دانیم که از جایگاه دغدغه‌مندی برای سرنوشت مشترک‌مان، ایران، این نامه را با شما در میان بگذاریم.

سخن ما نه از تریبون‌های سیاسی، که از دل آزمایشگاه‌ها، کلاس‌های درس و از بطن نگرانی عمیق برای آینده‌ای است که متعلق به همه ما و فرزندان ماست. سخن ما درباره یک انقلاب است؛ انقلابی به نام هوش مصنوعی.

اکنون که در آستانه دورانی نو و سرنوشت‌ساز ایستاده‌ایم، آینده کشور‌مان بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌ها و اراده امروز ما گره خورده است.

همان‌گونه که نیروی برق و فناوری اطلاعات در قرن گذشته مسیر جهان را تغییر دادند، اکنون هوش مصنوعی ـ در مقیاسی به‌مراتب عمیق‌تر و پرشتاب‌تر ـ موتور تحول در امنیت، اقتصاد، رفاه و حتی هویت فرهنگی ملّت‌ها شده است.

ما، جمعی از فعالین دانشجویی ایران، به صراحت اعلام می‌کنیم:

هر کشوری که امروز جایگاه خود را در رقابت جهانی هوش مصنوعی تثبیت کند، فردا در امنیت ملی، رفاه شهروندان و قدرت تصمیم‌گیری مستقل، دست برتر خواهد داشت. و هر ملتی که از این مسیر عقب بماند، در تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای نسل آینده وابسته و ناتوان خواهد شد.

چرا این مسئله حیاتی است؟

هوش مصنوعی دیگر یک مفهوم آینده‌نگرانه نیست، بلکه واقعیت امروز جهان است.

هوش مصنوعی فقط یک «فناوری» نیست؛

-ضامن امنیت در جنگ‌ها و بحران‌ها؛

-موتور تولید ثروت و بهبود معیشت؛

-ابزار ارتقاء آموزش و عدالت علمی؛

- و سپر فرهنگی در برابر سلطه دیجیتال بیگانگان است.

هم‌وطنان عزیز؛

آینده‌ای را تصور کنید که در آن:

سلامت و بهداشت فرزندانمان با تشخیص زودهنگام بیماری‌ها به کمک هوش مصنوعی تضمین می‌شود و پزشکان ما با ابزارهایی دقیق‌تر، جان‌های بیشتری را نجات می‌دهند.

کشاورزی ما با پیش‌بینی دقیق آفات و نیاز آبی، به بهره‌وری بی‌سابقه‌ای می‌رسد و امنیت غذایی کشورمان برای همیشه تأمین می‌گردد.

صنعت ما با هوشمندسازی فرآیندها، قادر به رقابت در بازارهای جهانی شده و برای جوانان این مرز و بوم، شغل‌های پایدار و باکیفیت خلق می‌کند.

امنیت کشورمان با سیستم‌های پایش هوشمند، در برابر تهدیدات داخلی و خارجی مستحکم‌تر از همیشه می‌شود.

معیشت و رفاه خانواده‌ها از طریق بهینه‌سازی مصرف انرژی، مدیریت هوشمند ترافیک و ارائه خدمات دولتی سریع و شفاف، بهبود می‌یابد.

این آینده یک رویا نیست؛ این آینده‌ای است که ملت‌های پیشرو در حال ساختن آن هستند.

امروز، رقابت جهانی دیگر بر سر منابع طبیعی یا نیروی کار ارزان نیست، بلکه بر سر تسلط بر «دانایی» و «هوش» است. کشوری که در مسابقه هوش مصنوعی عقب بماند، در آینده‌ای نه چندان دور، به مصرف‌کننده و واردکننده محض فناوری دیگران تبدیل خواهد شد و استقلال و اقتدار خود را در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و حتی امنیتی به مخاطره خواهد افکند.

اکنون طرح ملی هوش مصنوعی به عنوان نقشه‌راه این مسیر، و سازمان ملی هوش مصنوعی به عنوان نهاد فرماندهی و هدایت این جهاد فناورانه، نیازمند پشتیبانی و مطالبه عمومی شماست. این طرح بدون همراهی ملت به جای یک انقلاب ملی، به پروژه‌ای نیمه‌تمام بدل خواهد شد.

زمانی که یک موضوع به «درخواست عمومی» تبدیل شود، دیگر هیچ مانعی نمی‌تواند جلوی تحقق آن را بگیرد. دولت‌ها، مجلس و تمام نهادهای مسئول، صدای مردم را خواهند شنید و منابع را به سمت اولویت‌های ملی هدایت خواهند کرد.

خوشبختانه، گام‌های اولیه با تدوین «طرح ملی هوش مصنوعی» و تلاش برای تأسیس «سازمان ملی هوش مصنوعی» برداشته شده است. این اقدامات، نشان از درک اهمیت موضوع در سطح کلان دارد. اما برای آنکه این طرح‌ها از روی کاغذ به یک واقعیت پویا در زندگی تک‌تک ما تبدیل شوند، نیازمند حمایت و مطالبه‌گری مستمر شما مردم عزیز هستیم.

از شما، ملت بزرگ ایران، صمیمانه درخواست می‌کنیم:

بیایید با هم، هوش مصنوعی را به یک مطالبه عمومی تبدیل کنیم. از نمایندگان خود در مجلس، از مسئولین دولتی و از هر کسی که در این کشور تریبونی در اختیار دارد، بخواهیم که توسعه هوش مصنوعی را در صدر اولویت‌های کشور قرار دهند.

بیایید با هم آینده‌ای را بسازیم که فرزندانمان به آن افتخار کنند.

ایرانِ مقتدر، برخوردار، و پیشرو، در گرو تصمیم امروز ملت است.

بیایید این تصمیم را آگاهانه، شجاعانه و یک‌صدا بگیریم.

با احترام و امید به آینده‌ای درخشان برای ایران

جمعی از فعالین دانشگاهی ایران

۱. ابوالفضل محمدی، دبیر کل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

۲. امیررضا فرج اللهی، دبیر سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

۳. پریسا فتح الله پور، دبیر بین الملل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

۴. علی امینی، معاونت رسانه اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

