امکان بازگشت اتباع افغانستانی به کشورشان، از طریق اردوگاه‌ها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی از این اتباع خواست از مراجعه مستقیم به مرز خودداری کنند و افزود: با توجه به پایان مهلت خروج از کشور دارندگان برگه‌های سرشماری، اتباع افغانستانی از مراجعه مستقیم به مرز دوغارون خودداری و برای بازگشت فقط از طریق اردوگاه‌ها اقدام کنند.

جعفر سیدآبادی تاکید کرد: اعزام از طریق اردوگاه‌ها مسیری مطمئن و قانونمند است.

وی ادامه داد: اتباع افغانستانی پس از مراجعه به اردوگاه‌ها ضمن استفاده از امکانات مستقر در اردوگاه ها، در کمترین زمان ممکن ساماندهی و با حفظ کرامت انسانی برای خروج از کشور به مرز دوغارون اعزام می‌شوند.