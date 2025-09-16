پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز صبح، شرایط آرامی برقرار خواهد بود و در سواحل و جزایر مه رقیق صبحگاهی پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: بعدازظهر امروز ناپایداری جوی و دریایی در استان پیش بینی میشود.
او افزود: بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان به ویژه بشاگرد، حاجی آباد، ارتفاعات مرکزی و برخی سواحل رشد ابر، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظهای و سیلابی شدن مسیلها ورودخانههای فصلی پیش بینی میشود.
مجتبی حمزه نژاد با اشاره به اینکه توصیه میشود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانههای فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود، گفت: در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی خواهد شد.
او افزود: دریا صبح آرام و در بعدازظهر در محدوده دریایی استان به ویژه تنگه هرمز با افزایش بادهای جنوب غربی، متلاطم پیش بینی میشود و توصیه میشود تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناورها به ویژه شناورهای سبک، صیادی و تفریحی انجام شود.
حمزه نژاد، گفت: فردا نیز این شرایط جوی و دریایی در استان مورد انتظار است و از لحاظ دمایی تا پنجشنبه افزایش دمای بیشینه و در ساعات ظهر کاهش رطوبت نسبی هوا دراستان پیش بینی میشود.