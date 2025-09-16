گرایش ۲۰ درصد جمعیت کهگیلویه و بویراحمد به دخانیات
فروزان گفت: بیشترین مصرف دخانیات در کهگیلویه و بویراحمد مصرف قلیان است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون فنی مرکز بهداشت استان گفت: میانگین مصرف دخانیات در کهگیلویه و بویراحمد حدود ۲۰ درصد جمعیت استان است. فروزان افزود: بیشترین مصرف دخانیات در کهگیلویه و بویراحمد مربوط به مصرف قلیان است و افزایش آمار مصرف این نوع دخانیات در بین جوانان نگران کننده است. وی با اشاره مضرات رها سازی ته سیگارها در میادین و معابر اضافه کرد: ته سیگارها یک پسماند بسیار خطرناک و قاتل خاموش در زمین است و حدود ۷ هزار ماده شیمیایی دارد. معاون فنی مرکز بهداشت استان با بیان اینکه این مواد علاوه بر ایجاد چهره زشت در طبیعت در منابع آبی، در منابع خاکی نیز نفوذ میکند، اضافه کرد: بر اساس مطالعات علمی هر ته سیگار در مواقع بارندگی نزدیک به یک متر مربع از زمین اطراف خود را آلوده میکند. فروزان از مشارکت یک فعال محیط زیست در پویش نه به دخانیات خبر داد و گفت: علیرضا فیاض داوطلبانه از سال ۱۴۰۰تاکنون بیش از صد هزار نخ سیگار در استانهای چهارمحال و بختیاری کهگیلویه و بویراحمد فارس و خوزستان را جمع آوری کرده است.