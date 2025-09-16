پخش زنده
دیوان محاسبات کشور درباره صادرات غیراصولی پلاسمای خون و تحمیل هزینه مضاعف در واردات داروهای مشتق از پلاسما هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل دیوان محاسبات کشور، بررسیهای این نهاد نظارتی حاکی از آن است که ۸۳ هزار لیتر پلاسمای خون بدون رعایت الزامات از جمله لولههای NAT تولید و به دلیل فقدان استانداردها و عدم امکان استحصال دارو، با حداقل ارزش اقتصادی از کشور صادر شدهاست.
از آنجا که این میزان پلاسما به دلیل تولید غیراصولی بدون تعهد بازگشت داروهای مشتق از پلاسما صادر میشود، کشور با کمبود جدی این داروهای حیاتی مواجه و ناگزیر به واردات پرهزینه آنها شده است.
دیوان محاسبات با صدور هشدار قانونی و تذکر صریح، توقف فوری صدور مجوز و منع استمرار این رویه را به سازمان انتقال خون و سازمان غذا و دارو ابلاغ کرده است.