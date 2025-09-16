به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرعامل موسسه فرهنگی ورزشی صنعت‌نفت آبادان گفت: امید سینگ بازیکن لیگ برتری دپوی رگه ایرانی- هندی با قراردادی یک ساله به عضویت تیم صنعت‌نفت درآمد.

ناصر گودرزی افزود: این بازیکن که در پست‌های وینگر و مهاجم بازی می‌کند با درخواست کادر فنی جذب شد.

او ادامه داد: امید سینگ از بازیکنان با کیفیت و با تجربه فوتبال کشور به شمار می‌رود که به طور حتم برای تیم تاثیرگذار خواهد بود.

امید سینگ سابقه بازی در تیم‌های آلومینیوم اراک، نفت مسجد سلیمان، نساجی مازندران، پیکان، هوادار تهران و استقلال خوزستان سابقه بازی دارد.