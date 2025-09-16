به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس اداره منابع آب شهرستان آستانه اشرفیه گفت: در راستای حفظ حقوق‌بیت‌المال و آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها، انهار، کانال‌ها و برکه‌های طبیعی؛ نیرو‌های گروه گشت و بازرسی و کارشناسان فنی این اداره، یک مورد تصرف بستر رودخانه سفیدرود را شناسایی و پس از پیگیری‌های حقوقی و دریافت دستور قضایی، آین را رفع تصرف کردند.

افشین جارچی افزود: قطعه زمین رفع تصرف شده ۶ هزار و ۳۲۱ مترمربع در منطقه سالستان از توابع شهرستان آستانه‌اشرفیه بود.

وی افزود: به گفته کارشناسان این مقدار زمین در همین منطقه به قیمت ۱۰ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود.