به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،کمال زارع رئیس انجمن سپک تاکرا ایران گفت: در مسابقات سپک تاکرای کاپ آزاد کشور تیم گیلان به مقام دوم دست یافت و تیم‌های زنجان و کرمان به طور مشترک سوم شدند.

زارع افزود: در فینال تیم کرمانشاه ۲ بر یک به تیم گیلان غلبه کرد.

وی اضافه کرد: از میان ورزشکاران شرکت کننده ۲۰ نفر برای حضور در اردوی تیم ملی برای مسابقات آسیایی انتخاب شدند.

رئیس انجمن سپک تاکرا ایران گفت: مسابقات سپک تاکرا کاپ آزاد کشور با شرکت ۹ تیم با حضور ۱۱۰ ورزشکار به مدت سه روز در مراغه برگزار شد.

زارع افزود:ورزشکاران استان‌های آذربایجان شرقی، تهران، کرمان، مرکزی، گیلان، کرمانشاه، مازندران، زنجان و خراسان جنوبی در این رقابت‌ها حضور داشتند.

وی با بیان اینکه سپک تاکرا از رشته‌های جوان در کشور است افزود: برگزاری مسابقات این چنینی در شهرستان‌ها توسعه این ورزش در کشور را به دنبال خواهد داشت.

مسابقات سپک تاکرا کاپ آزاد کشور در گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سالن شهید مدافع حرم شهید کنعانی برگزار شد.