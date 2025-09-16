به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،آقای علیدادی سلیمانی مدیر کل آب منطقه ای استان در بازدید از سد بافت گفت :متوسط بارش کرمان 50درصد کل کشور است و در سال جاری تا کنون تنها 80 میلیمتر بارندگی داشتیم که تنها 20 درصد این بارش در بالا دست سد ها بوده است .

وی با اشاره به گذر از پیک تابستانه در آب شُرب گفت: امیدواریم در زمستان روان آب های خوبی داشته باشیم تا سد ها تا حد مناسبی آب گیری شوند .

وی حجم کلی سد های استان را 580 میلیون متر مکعب دانست وافزود : تنها 19 درصد از ظرفیت آنها معادل 120 میلیون متر مکعب افزایش دارند و در مجموع 20 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته ایم .

علیدادی سلیمانی حجم فعلی آب سد بافت را نیز شش ونیم میلیون متر مکعب اعلام وکرد و گفت: در صورت رسیدن حجم آب در پاییز و زمستان به 10 میلیون متر مکعب ، برای سال آینده مشکل آبی در بافت و رابر نخواهیم داشت .