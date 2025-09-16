رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بجنورد گفت: باهدف توسعه فضای سبز در شهر، ۱۰ هزار نهال به‌جای درختان خشک و خطرساز در بجنورد کاشته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ نادر نوروزی گفت: از ابتدای امسال تاکنون، با قطع ۱۴۰ اصل درخت در کمیسیون ماده ۷ موافقت شده است.

وی با تاکید بر اینکه در فهرست درختان قطع شده، هیچ درخت چناری وجود نداشت، افزود: از مجموع درختان قطع‌شده، ۱۱۱ اصل مربوط به کاج‌های خشک و خطرساز بوده و ۲۹ اصل دیگر از سایر گونه‌ها بوده‌اند.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بجنورد اضافه کرد: برای جبران فضای سبز حذف‌شده، بیش از ۱۰ هزار اصل نهال در پارک‌ها، بلوار‌ها و میادین شهر کاشته می‌شود.

افزوده شدن ۴۰ هزار متر مربع به فضای سبز بجنورد

نوروزی در ادامه گفت: بیش از ۴۰ هزار متر مربع به فضای سبز و پارک‌های محله این شهر اضافه شد.

احداث پارک‌های خطی، لچکی‌ها و بوستان‌ها در محلات از جمله اماکنی است که نقش مهمی در اوقات فراغت شهروندان دارد و شهرداری به منظور تلطیف فضای شهری و توسعه نشاط اجتماعی، اهتمام ویژه‌ای به ایجاد پارک‌های محله دارد.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بجنورد همچنین گفت: اکنون مشکلی برای تامین آب مورد نیاز فضای سبز این شهر وجود ندارد، اما با توجه به گسترش فضای سبز در سال‌های آینده، خشک‌تر شدن اقلیم و اختصاص بخشی از پساب این شهر به صنایع به آب بیشتری نیاز پیدا خواهیم کرد و احتمالاً در آینده تا حدودی با تأمین آب با مشکلاتی مواجه خواهیم شد.

تغییر الگوی کشت در دستور کار قراردارد

وی گفت: در همین راستا برنامه تغییر الگوی کشت را در دستور کار قرار داده‌ایم، برای مثال کم کم سطح کاشت چمن که یک گیاه پُر آب طلب است را کاهش می‌دهیم و به جای آن بوته کاری همچون کاشت بوته‌های گل رز، زرشک و ... را انجام خواهیم داد.

به گفته نوروزی، پنج میلیون مترمکعب در سال برای آبیاری فضای سبز در این شهر از محل چاه‌ها، چشمه‌های باباامان و بش قارداش و پساب فاضلاب، آب برداشت می‌شود.

نوروزی افزود: قصد داریم در حوزه درخت‌کاری نیز درخت‌های بومی، مقاوم و اقتصادی همچون توت، سرو، بادام، سنجد و ... را غرس کنیم که نیاز آبی کمتری دارند و نسبت به خشکسالی نیز مقاوم‌ترند.

به گفته وی استفاده از سیستم‌های آبیاری تحت فشار از دیگر اقدامات در دست اجراست و سالانه برای انجام آن اعتباری در نظر گرفته می‌شود و تاکنون در بیش از ۲۵ بلوار در این شهر به این سیستم مجهز شده است.