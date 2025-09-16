به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ابوالفضل زمانی‌فرد مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: برداشت پسته از ۲۰ شهریور در ۳۲ هزار هکتار باغ‌های استان آغاز شده است و تا اوایل آبان با ارقام فندقی، احمد آقایی، کله قوچی و اکبری ادامه دارد.

او با بیان اینکه شهرستان‌های نی‌ریز، بختگان، سروستان، خرامه و داراب تولیدکنندگان اصلی پسته فارس هستند، افزود: ۸۰ درصد پسته تولیدی به کشور‌های چین، هند، روسیه و خلیج فارس صادر می‌شود.

زمانی‌فرد ادامه داد: برداشت پسته اشتغال‌زایی مستقیم برای ۲۰ هزار نفر و غیرمستقیم برای ۲۰۰ هزار نفر را به دنبال دارد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: تغییرات اقلیمی و کاهش منابع آب، باغداران را به کشت پسته به دلیل مقاومت به شوری ترغیب کرده است و سازمان جهاد کشاورزی با اصلاح باغ‌ها و پایش مداوم، به دنبال افزایش کیفیت و کمیت تولید پسته است.