مدیرروابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بوشهرگفت: در سال تحصیلی جدید کمبود کتاب درسی نداریم و معاونت پشتیبانی و مسئول توزیع کتابهای درسی هم شبانه روز در تلاش است که کتابها به موقع به مدارس و در نهایت به دست دانش آموزان برسد.
به گزارش خبرگزاری فاطمه گرشاسبی افزود: هم اکنون ۴۰۷ مدرسه با ۶۰ هزار دانش آموز شامل ۳۳ هزار نفر در مقطع ابتدایی، ۱۵ هزارنفر در مقطع متوسطه اول و ۱۲ هزار نفردر مقطع متوسطه دوم در شهرستان بوشهر داریم که قرار است کتابهای درسی بین آنها توزیع شود و این اطمینان را میدهیم که امسال با کمبود کتاب درسی مواجه نخواهیم بود.
وی اضافه کرد: تحویل کتابهای درسی از طریق مدرسه انجام میشود که براساس آمار حواله است که از سامانه وزارتخانه صادر شده دراختیار مدیران مدارس قرار میگیرد و دانش آموزان و اولیاء از طریق مدرسه میتوانند کتابها را دریافت کنند.