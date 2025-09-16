به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رامین تاج بخشیان افزود: این رقابت‌ها با حضور ۴۱ رکابزن برتر کشور از ۲۰ استان کشور به مدت یکروز به میزبانی شهر همدان برگزار می‌شود و این نفرات بهترین‌های مرحله مقدماتی هستند.

او تأکید کرد: مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی نوجوانان کشور در بخش پسران به میزبانی همدان برگزار می‌شود و مسیر استاندارد این رقابت‌ها در پارک پردیسان کوی شهید مدنی شهر همدان طراحی شده است.

تاج بخشیان تصریح کرد: رکابزنان حاضر در این دوره از مسابقات در رشته‌های ۲۰۰ متر، ۵۰۰ متر، دورامتیازی و کوهستان با یکدیگر رقابت خواهند داشت.

او گفت: مسابقات بخش کوهستان نیز در ابتدای جاده منطقه گردشگری حیدره و در مسیر رودخانه و جنگل برگزار می‌شود و تماشای این رقابت‌ها برای عموم آزاد خواهد بود.

رئیس هیئت دوچرخه سواری همدان افزود: شرکت کنندگان این رقابت‌ها مدال و حکم قهرمانی دریافت می‌کنند ضمن اینکه نفرات برتر به اردوی تیم ملی راه خواهند یافت.