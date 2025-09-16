پخش زنده
از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۲ هزار تن انواع نهاده دامی دربین دامداران شهرستان کاشمر توزیع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی کاشمر گفت: ازابتدای سال تاکنون مقدارهزار و ۶۷۳ تن کنسانتره با هدف کاهش هزینههای تولید بین دامداران شهرستان توزیع گردید.
کاظم قربان پور با تاکید بر حفظ کیفیت نهادههای توزیعی ادامه داد: با هدف حمایت از بخش دامپروری صنعتی و دام سنگین نیز مقدار ۱۷۷ تن سبوس یارانهای بین گاوداران شهرستان توزیع شده است.
مدیر جهاد کشاورزی کاشمر با اشاره به همکاری تعاونیها با جهاد کشاورزی گفت:با توجه به شرایط خشکسالی و با هدف حمایت از دامداران دام سبک شهرستان نیز مقدار ۲۰۲ تن جو به همت شرکت تعاونی دامداران شهرستان توزیع شده است.
قربان پور بر تداوم روند توزیع تاکید کرد و افزود:با توجه به شرایط اقلیمی، کاهش نزولات و فقر مراتع، در روزهای آینده کنسانتره خشکسالی با هدف حمایت از دامداران روستایی وسنتی تولید وبین تولیدکنندگان توزیع خواهد شد.
شهرستان کاشمر ۸۵ هزار و ۱۱۵ راس دام سبک و تعداد ۵ هزار و ۵۵۰ راس دام سنگین دارد.