رئیس کل دادگستری استان کردستان از شناسایی ضاربین حادثه تیراندازی معدن طلای قلقله سقز خبر داد و گفت: بر اثر این حادثه، یک نفر از فوت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت‌الاسلام حسینی رئیس کل دادگستری استان افزود: روز گذشته تعدادی از اهالی روستای پیرعمران به محل معدن طلا مراجعه کرده و با نیرو‌های حفاظتی درگیر می‌شوند که متعاقب تیراندازی عوامل حفاظت معدن، چهار نفر مصدوم شده و به بیمارستان منتقل که یک نفر از این افراد بر اثر شدت جراحات وارده فوت می‌شود.

حسینی همچنین گفت: به محض وقوع این حادثه، پرونده قضایی در شعبه بازپرسی دادسرای سقز تشکیل و با دستور قضایی، ضاربین شناسایی و بازداشت شدند.