رئیس شورای اسلامی شهر یزد: با هماهنگی آموزش‌وپرورش و راهور، امکان تغییر یک تا دو ساعته در شروع مدارس و ادارات وجود دارد تا مسائل ترافیکی بهتر مدیریت شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، عزیزالله سیفی، ضمن تأکید بر رعایت نکات ایمنی در پایان تعطیلات و سفر‌های جاده‌ای گفت: «در ۲۰ روز ابتدای شهریور بیش از ۶۰۰ نفر از هم‌وطنان در تصادفات جان خود را از دست داده و صد‌ها نفر نیز مجروح شده‌اند. از مردم می‌خواهیم با پرهیز از سرعت غیرمجاز، جان خود و دیگران را حفظ کنند.»

وی افزود: شورای اسلامی شهر یزد با بررسی مسائل ترافیکی و تجربه سال‌های گذشته، پیشنهاد تغییر یک تا دو ساعته در شروع مدارس و ادارات را مطرح کرده است تا خانواده‌ها و کارکنان بتوانند سال تحصیلی را با آرامش بیشتری آغاز کنند. اعلام رسمی این تغییرات با هماهنگی نهاد‌های مرتبط از جمله آموزش‌وپرورش و راهور صورت می‌گیرد.

رئیس شورای شهر یزد تأکید کرد که شورا نقش هماهنگی و پیشنهاددهنده دارد و این اقدام در راستای مدیریت بهتر ترافیک و رفاه خانواده‌ها صورت می‌گیرد.