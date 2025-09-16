اشتغال‌‌زایی برای حدود هزار نفر، از نتایج همکاری کاشان و دلیجان در فرآوری ۱۴۰۰ تن گلبرگ گل محمدی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیر جهاد کشاورزی دلیجان از تولید ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر گلاب در ۲ ماه گذشته در این شهرستان خبر داد.

کاوند گفت: از فرآوری ۱۴۰۰ تن گلبرگ گل محمدی تولیدی در دلیجان ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر گلاب ناب تهیه شده است.

او افزود: هزار و ۴۰۰ تن گلبرگ گل محمدی از سطح ۴۲۰ هکتار گلزار‌های گل محمدی جنوب استان مرکزی جمع آوری شده و در کارگاه‌های فرآوری سنتی و صنعتی دلیجان و کاشان به گلاب ناب تبدیل شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دلیجان افزود: ۴۰۰ هکتار گلستان‌های گل محمدی بارور در دلیجان وجود دارد که میانگین تولید هر هکتار گلستان ۴ تن گلبرگ است.

کاوند گفت: تعدادی واحد سنتی و یک واحد بزرگ صنعتی در شهرستان دلیجان با همکاری واحد‌های فرآوری شهرستان کاشان با آغاز برداشت گل محمدی از اواخر اردیبهشت ماه تا اواخر خرداد ماه کار استحصال گلاب را انجام می‌دهند.

او افزود: این محصول ارزشمند بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان ارزش اقتصادی ایجاد و برای حدود هزار نفر به صورت فصلی شغل ایجاد می‌کند.