پخش زنده دیدار والیبال اوکراین و الجزایر و پوشش زنده رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ توکیو از قاب شبکه ورزش تقدیم علاقه مندان می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش امروز سه شنبه ۲۵ شهریور در چارچوب رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان، از ساعت ۹:۳۰ دیدار بین دو تیم الجزایر و اوکراین را به صورت مستقیم پخش می‌کند.

در پنجمین روز از برگزاری مسابقات والیبال قهرمانی جهان، امروز از ساعت ۹:۳۰، دو تیم اوکراین و الجزایر در دومین دیدار از دور گروهی به مصاف هم می‌روند. این دیدار در قالب برنامه «مثبت ورزش» با گزارشگری حمیدرضا مقیمیان و به صورت زنده روی آنتن شبکه ورزش پخش می‌شود.

مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ با حضور ۳۲ تیم و ۶۴ مسابقه در مدت ۱۷ روز از ۲۱ شهریور تا ۶ مهر به میزبانی فیلیپین برگزار می‌شود.

در بیست و یکمین دوره از این رقابت‌ها، تیم‌های ملی در مرحله مقدماتی به‌صورت گروهی به رقابت خواهند پرداخت.

رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی جهان

برنامه «مثبت ورزش» مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ را به صورت زنده پخش می‌کند.

شبکه ورزش در برنامه «مثبت ورزش» مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ که در شهر توکیو برگزار می‌شود ، به صورت زنده و با گزارش و تحلیل‌های تخصصی پوشش خواهد داد.

این پخش زنده تا روز یکشنبه ۳۰ شهریور ادامه دارد.

در این دوره از رقابت‌ها، بیش از دو هزار ورزشکار از ۲۰۰ کشور جهان در ۴۹ ماده مختلف با یکدیگر به رقابت می‌پردازند تا عنوان پرافتخارترین ورزشکار دوومیدانی جهان را کسب کنند.