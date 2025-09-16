به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل روبه نقل از روابط عمومی دانشگاه، دکتر محمد حسن‌زاده رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در اولین کنگره ملی فناوری‌های نوین در علوم اعصاب و بیولوژی در دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه وضعیت کنونی علم و دانشگاه‌ در دنیا ایجاب می‌کند که علوم مختلف باهم در ارتباط باشند، گفت: یکی از ویژگی‌های این کنگره نیز بین‌رشته‌ای بودن آن است.

وی با بیان اینکه امروز کیفیت کنفرانس‌ها بسیار مهمتر از کمیت آنها است، افزود: یکی از رویکردهای ما باید توجه به کیفیت باشد تا خروجی کنفرانس‌ها منجر به حل مسائل و مشکلات جامعه شود.

حسن‌زاده در برگزاری کنفرانس‌ها مسائلی باید تعریف شوند و کنفرانس حول آن مسائل برگزار شود، تصریح کرد: امید می‌رود این کنگره ادامه‌دار باشد و از دوره‌های آتی شاهد برگزاری آن به صورت بین‌المللی باشیم.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با تاکید بر اینکه مشارکت نهادهای مرتبط با موضوع کنفرانس در سطح ملی و بین‌المللی مهم است، ابرازامیدواری کرد: بتوانیم حرف جدیدی در پایان این کنگره زده باشیم.

وی گفت: دانشگاه محقق اردبیلی از کنفرانس‌هایی که بر محور علم شکل گرفته و به دنبال حل مسائل علمی و اجتماعی هستند، حمایت می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا مصلح‌نیا مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی نیز با بیان اینکه زیباترین ترکیب، ترکیب حلم و علم است، گفت: هر علمی به مثابه چراغ است که مسیر تاریک زندگی را می‌شکافد.

وی با بیان اینکه علم در هر رشته‌ای باشد، با ترکیب حلم نجات‌بخش می‌شود، افزود: باید تلاش کنیم تا وجود خودمان را با این ترکیب سرپا نگه داریم.

مصلح‌نیا تصریح کرد: دانشکده فناوری‌های نوین نمین از لحاظ علمی ظرفیت بالایی دارد و قطعا با حمایت مسئولان دانشگاه شاهد درخشش بیش از پیش این دانشکده خواهیم بود.

دکتر محتشم محبی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه دانشکده فناوری‌های نوین جایگاه خاصی داشته و علی‌القاعده از دانشکده‌های پیشرو است، گفت: این کنگره نیز جزو کاربردهای اصلی رشته‌های فناوری‌های نوین است.

وی تاکید کرد: معاونت پژوهش و فناوری در حد توان کمک‌های لازم را به دانشکده فناوری‌های نوین انجام خواهد داد.

دکتر اسداله اسدی رئیس اولین کنگره ملی فناوری‌های نوین در علوم اعصاب و بیولوژی گفت: با نگاهی به روند نام در دنیا، رشته‌های بین‌رشته‌ای می‌توانند هم‌افزا، هم‌سو، همگرا و تمام‌گرا باشند.

وی با بیان اینکه دانشگاه محقق اردبیلی به موقع به این موضوع ورود کرده است،ادامه داد: دانشکده فناوری‌های نوین نیز با رویکردی نو به فناوری نگاه می‌کند.

اسدی با بیان اینکه فناوری‌های همگرا می‌توانند تحول‌آفرین باشند، تصریح کرد: دانشکده فناوری‌های نوین مرزهای سنتی و محدود در علم و فناوری را شکسته و رویکرد جدیدی ایجاد کرده تا اقبال مردمی به علم اصلاح شود.

دکتر آرش عبدالمالکی دبیر علمی اولین کنگره ملی فناوری‌های نوین در علوم اعصاب و بیولوژی گفت: برای این کنگره ۱۴۰ مقاله به دبیرخانه کنگره ارسال شده بود که با بررسی هیئت داوران، ۱۲۰ مقاله مورد پذیرش قرار گرفت.

وی افزود: هدف از برگزاری این کنگره علاوه بر ارائه آخرین دستاوردها و یافته‌های علمی و پژوهشی، ایجاد پلی بین علم و فناوری و تقویت همکاری‌های بین رشته‌ای میان متخصصان علوم پایه، مهندسی، پزشکی و علوم رفتاری است.

عبدالمالکی با بیان اینکه بر این باور هستیم که آینده درمان بیماری‌های مختلف و ارتقای سلامت در گرو چنین هم‌افزایی‌هایی خواهد بود، ابرازامیدواری کرد: این گردهمایی‌ها زمینه‌هایی را برای شکل‌گیری ایده‌های نو، همکاری‌های ماندگار و برنامه‌ریزی برای گام‌های بلندتر در مسیر علم و فناوری باشد.

گفتنی است در ادامه دکتر علی شمس‌آذر و دکتر علی فهمی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان سخنرانان کلیدی به ارائه بیانات خود پرداختند.