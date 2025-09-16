پخش زنده
اولین کنگره ملی فناوریهای نوین در علوم اعصاب و بیولوژی با پذیرش ۱۲۰ مقاله در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل روبه نقل از روابط عمومی دانشگاه، دکتر محمد حسنزاده رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در اولین کنگره ملی فناوریهای نوین در علوم اعصاب و بیولوژی در دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه وضعیت کنونی علم و دانشگاه در دنیا ایجاب میکند که علوم مختلف باهم در ارتباط باشند، گفت: یکی از ویژگیهای این کنگره نیز بینرشتهای بودن آن است.
وی با بیان اینکه امروز کیفیت کنفرانسها بسیار مهمتر از کمیت آنها است، افزود: یکی از رویکردهای ما باید توجه به کیفیت باشد تا خروجی کنفرانسها منجر به حل مسائل و مشکلات جامعه شود.
حسنزاده در برگزاری کنفرانسها مسائلی باید تعریف شوند و کنفرانس حول آن مسائل برگزار شود، تصریح کرد: امید میرود این کنگره ادامهدار باشد و از دورههای آتی شاهد برگزاری آن به صورت بینالمللی باشیم.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با تاکید بر اینکه مشارکت نهادهای مرتبط با موضوع کنفرانس در سطح ملی و بینالمللی مهم است، ابرازامیدواری کرد: بتوانیم حرف جدیدی در پایان این کنگره زده باشیم.
وی گفت: دانشگاه محقق اردبیلی از کنفرانسهایی که بر محور علم شکل گرفته و به دنبال حل مسائل علمی و اجتماعی هستند، حمایت میکند.
حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا مصلحنیا مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی نیز با بیان اینکه زیباترین ترکیب، ترکیب حلم و علم است، گفت: هر علمی به مثابه چراغ است که مسیر تاریک زندگی را میشکافد.
وی با بیان اینکه علم در هر رشتهای باشد، با ترکیب حلم نجاتبخش میشود، افزود: باید تلاش کنیم تا وجود خودمان را با این ترکیب سرپا نگه داریم.
مصلحنیا تصریح کرد: دانشکده فناوریهای نوین نمین از لحاظ علمی ظرفیت بالایی دارد و قطعا با حمایت مسئولان دانشگاه شاهد درخشش بیش از پیش این دانشکده خواهیم بود.
دکتر محتشم محبی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه دانشکده فناوریهای نوین جایگاه خاصی داشته و علیالقاعده از دانشکدههای پیشرو است، گفت: این کنگره نیز جزو کاربردهای اصلی رشتههای فناوریهای نوین است.
وی تاکید کرد: معاونت پژوهش و فناوری در حد توان کمکهای لازم را به دانشکده فناوریهای نوین انجام خواهد داد.
دکتر اسداله اسدی رئیس اولین کنگره ملی فناوریهای نوین در علوم اعصاب و بیولوژی گفت: با نگاهی به روند نام در دنیا، رشتههای بینرشتهای میتوانند همافزا، همسو، همگرا و تمامگرا باشند.
وی با بیان اینکه دانشگاه محقق اردبیلی به موقع به این موضوع ورود کرده است،ادامه داد: دانشکده فناوریهای نوین نیز با رویکردی نو به فناوری نگاه میکند.
اسدی با بیان اینکه فناوریهای همگرا میتوانند تحولآفرین باشند، تصریح کرد: دانشکده فناوریهای نوین مرزهای سنتی و محدود در علم و فناوری را شکسته و رویکرد جدیدی ایجاد کرده تا اقبال مردمی به علم اصلاح شود.
دکتر آرش عبدالمالکی دبیر علمی اولین کنگره ملی فناوریهای نوین در علوم اعصاب و بیولوژی گفت: برای این کنگره ۱۴۰ مقاله به دبیرخانه کنگره ارسال شده بود که با بررسی هیئت داوران، ۱۲۰ مقاله مورد پذیرش قرار گرفت.
وی افزود: هدف از برگزاری این کنگره علاوه بر ارائه آخرین دستاوردها و یافتههای علمی و پژوهشی، ایجاد پلی بین علم و فناوری و تقویت همکاریهای بین رشتهای میان متخصصان علوم پایه، مهندسی، پزشکی و علوم رفتاری است.
عبدالمالکی با بیان اینکه بر این باور هستیم که آینده درمان بیماریهای مختلف و ارتقای سلامت در گرو چنین همافزاییهایی خواهد بود، ابرازامیدواری کرد: این گردهماییها زمینههایی را برای شکلگیری ایدههای نو، همکاریهای ماندگار و برنامهریزی برای گامهای بلندتر در مسیر علم و فناوری باشد.
گفتنی است در ادامه دکتر علی شمسآذر و دکتر علی فهمی اعضای هیئتعلمی دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان سخنرانان کلیدی به ارائه بیانات خود پرداختند.