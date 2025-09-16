به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی فریمان گفت: پیش‌بینی می‌شود از هرهکتار به طور میانگین ۵۰ تن و در مجموع ۹۰هزار تن گوجه فرنگی مرغوب برداشت شود.

کاظمی با بیان این که کشت گوجه فرنگی در شهرستان فریمان به عنوان یکی از گیاهان صنعتی مطلوب و اشتغالزا محسوب می‌شود گفت: با هدف صرفه جویی و افزایش بهره وری و مدیریت مصرف بهینه آب بیش از ۸۰ درصد مزارع شهرستان به روش آبیاری تحت فشار با نوار تیپ انجام می‌شود.

او افزود: با توصیه کارشناسان جهادکشاورزی و برگزاری کلاس‌های آموزشی و بهره‌گیری کشاورزان از تکنولوژی مدرن و ،کشت نشایی درتولید گوجه فرنگی موجب افزایش بهره‌وری، افزایش عملکرد در واحد سطح و افزایش درآمد کشاورزان درشهرستان فریمان شده است

مدیر جهاد کشاورزی فریمان گفت: با هدف کاهش ضایعات این محصول به دلیل فساد پذیر بودن بالا ساخت واحد‌های فرآوری این محصول در دستور کار شهرستان قرار داشت و یکی از این واحد‌ها نیز به بهره برداری رسید.