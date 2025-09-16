درآمد موقوفات شهرستان خمینی شهر به بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال در سال جاری رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینی شهر در نشست خبری به مناسبت هفته وقف گفت:این شهرستان هم اکنون ۸۰۰موقوفه دارد که درآمد آن در سال جاری به بیش از ۱۰۰میلیارد ریال رسید.

حسن توکلی با بیان اینکه در یک سال گذشته ۱۳ وقف جدید به ثبت رسید، افزود:مسکن جوانان، تامین جهیزیه و دارو و درمان نیازمندان بیشترین نیاز شهرستان در زمینه وقف است.

وی همچنین درآمد ۹ بقعه شهرستان را در نیمه نخست امسال، ۱۲میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعلام کرد که بیشترین میزان آن از بقعه امامزاده سید محمد (ع) است.