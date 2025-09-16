پخش زنده
امروز: -
۵ پروژه عمرانی و خدماتی با اعتبار بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال در شهرستان زارچ به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فرماندار زارچ گفت: خوشبختانه در طول این هفته توانستیم با همکاری ادارات کل مربوطه تعدادی از پروژههای عمرانی و خدماتی عقبافتاده در هفته دولت را افتتاح کنیم.
پرویزی افزود: دو پروژه مهم آبرسانی شهرستان با اعتبار بیش از ۳۱۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
وی ادامه داد: یکی از این پروژهها، لولهگذاری خط انتقال آب شرب سرچشمه زارچ با اعتباری بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال و به طول ۳۲۴۰ متر، همچنین عملیات اجرای شبکه توزیع و خط انتقال آب شرب سایت ۵۴ هکتاری نهضت ملی مسکن شهید آیتالله رئیسی نیز با اعتباری معادل ۶۰ میلیارد ریال و به طول ۸۷۳۷ متر از جمله این طرح هاست.
فرماندار زارچ گفت: همچنین پروژه آسفالت معابر روستای الهآباد با متراژ ۲۵ هزار متر مربع با اعتبار بالغ بر ۱۱۰ میلیارد ریال امروز افتتاح شد.
پرویزی گفت: علاوه بر این، دو دفتر جدید ادارات صنعت، معدن و تجارت و دامپزشکی شهرستان با اعتباری حدود ۱۰ میلیارد ریال تجهیز و آماده بهرهبرداری شدند.
وی هدف از اجرای این پروژهها را تسهیل دسترسی مردم شریف شهرستان به خدمات شهری و ارتقای کیفیت زندگی آنان عنوان و اظهار امیدواری کرد: با افتتاح این پروژهها، رضایت مردم فراهم شود و روند توسعه شهرستان تسریع شود.