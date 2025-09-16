معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران اعلام کرد: تولید بذر گندم گواهیشده در استان به ۵ هزار تن رسید و ضریب نفوذ آن پس از سالها از ۴۵ درصد فراتر رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، در جریان بازدید از انبار و کارگاه بوجاری بذر گندم اتحادیه تعاونی روستایی استان، اعلام کرد: با تولید حدود ۵ هزار تن بذر گندم گواهیشده در استان، ضریب نفوذ این بذور به بیش از ۴۵ درصد رسید؛ اقدامی که نقش مهمی در افزایش بهرهوری و پایداری اقتصاد کشاورزی ایفا خواهد کرد.
مهدی باقری، افزود: این بذور در ارقام متنوعی از جمله احسان، آراز، تکتاز، کلاته و فلاح تولید شدهاند و در سال زراعی پیش رو، بهعنوان پایهای برای کشت موفق گندم در اختیار کشاورزان قرار میگیرند.
وی با تأکید بر اهمیت استفاده از بذور گواهیشده، ابراز امیدواری کرد که روند صعودی تولید و بهرهوری از این بذور در سالهای آینده نیز ادامه یابد تا شاهد رشد و پایداری هرچه بیشتر در بخش کشاورزی استان باشیم.