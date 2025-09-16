به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مهندس محمدجواد جلیلی با اشاره به اینکه شستشوی ایزولاتور‌ها و تجهیزات شبکه به روش خط گرم انجام می‌شود، افزود: بازدید ۲۷ هزار ۶۰۰ متر از خطوط برق در سطح توزیع و شناسایی مناطق آلوده توسط بهره برداران انجام شده و ۵۰۰ هزار لیتر آب مقطر برای شستشوی تجهیزات به همین منظور اختصاص یافته است.

وی با تاکید بر تاثیر مقره شویی در کاهش خاموشی‌های فصل پاییز و زمستان به خصوص در مناطق صنعتی، خاطرنشان کرد:در سال گذشته ۲۹۹ کیلومتر از شبکه‌های توزیع برق سرویس و ۹۶۱ کیلومتر مقره شویی صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، اضافه کرد: به طور متوسط روزانه ۲۰ کیلومتر از شبکه‌های برق توسط گروه خط گرم، شامل شستشوی ترانسفورماتور، انواع مقره شبکه هوایی، کات اوت فیوز، برق گیر، سکسیونر و سرکابل شستشو می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد ابراز امیدواری کرد: با استفاده از تجهیزات نوین شستشو به روش خط گرم، آلودگی‌های ناشی از ذرات ریزگرد و فعالیت صنایع به عنوان منشاء خاموشی ناخواسته در فصول بارانی به حداقل ممکن برسد.