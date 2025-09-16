پخش زنده
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد از آغاز عملیات مقره شویی تجهیزات برق برای پیشگیری از خاموشیهای ناخواسته در بارندگیها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مهندس محمدجواد جلیلی با اشاره به اینکه شستشوی ایزولاتورها و تجهیزات شبکه به روش خط گرم انجام میشود، افزود: بازدید ۲۷ هزار ۶۰۰ متر از خطوط برق در سطح توزیع و شناسایی مناطق آلوده توسط بهره برداران انجام شده و ۵۰۰ هزار لیتر آب مقطر برای شستشوی تجهیزات به همین منظور اختصاص یافته است.
وی با تاکید بر تاثیر مقره شویی در کاهش خاموشیهای فصل پاییز و زمستان به خصوص در مناطق صنعتی، خاطرنشان کرد:در سال گذشته ۲۹۹ کیلومتر از شبکههای توزیع برق سرویس و ۹۶۱ کیلومتر مقره شویی صورت گرفته است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، اضافه کرد: به طور متوسط روزانه ۲۰ کیلومتر از شبکههای برق توسط گروه خط گرم، شامل شستشوی ترانسفورماتور، انواع مقره شبکه هوایی، کات اوت فیوز، برق گیر، سکسیونر و سرکابل شستشو میشود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد ابراز امیدواری کرد: با استفاده از تجهیزات نوین شستشو به روش خط گرم، آلودگیهای ناشی از ذرات ریزگرد و فعالیت صنایع به عنوان منشاء خاموشی ناخواسته در فصول بارانی به حداقل ممکن برسد.