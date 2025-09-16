به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی اعلام کرد: در رینگ داخلی، عرضه ۶ هزار تن آیزوریسایکل شرکت پالایش نفت اصفهان و ۴ هزار تن برش پنتان شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس نیز انجام خواهد شد. همچنین در رینگ بین‌الملل، برنامه عرضه ۳ هزار تن رافینت صادراتی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در دستور کار قرار دارد.

ثبت ارزش ۱۱.۳ هزار میلیارد ریالی معاملات در ۲۴ شهریور

ارزش کل معاملات بورس انرژی در روز دوشنبه ۲۴ شهریور به بیش از ۱۱ هزار و ۲۸۲ میلیارد ریال رسید که شامل فروش حامل‌های انرژی در رینگ داخلی و بین‌الملل، دادوستد برق و معاملات ابزار‌های مالی بود. بیش از ۵۶ درصد این ارزش مربوط به بازار برق بورس انرژی ایران بود که بیشترین رشد را در رینگ بین‌الملل ثبت کرد.

جزئیات معاملات ابزار‌های مالی و صندوق‌ها

معاملات ابزار‌های مالی در ۲۴ شهریور به ارزش ۵۳.۷ میلیارد ریال رسید. همچنین ۴۸۴ هزار و ۶۳۷ واحد صندوق سینرژی در بازار اوراق بهادار بورس انرژی با ارزش ۱۰.۳ میلیارد ریال معامله شد. در همین روز ۴۷۱ ورقه گواهی ظرفیت نقدی با ارزش ۴۳.۳ میلیارد ریال معامله گردید.

شرکت شیمی بافت فروشنده برتر صادراتی

در رینگ بین‌الملل، شرکت شیمی بافت هزار تن MTBE را با قیمت پایه ۹۵۰ دلار به ازای هر تن عرضه کرد که با رقابت ۰.۵ درصدی به نرخ متوسط ۹۵۴.۶ دلار به ازای هر تن فروخته شد. این معامله ارزشی معادل ۱،۲۷۰ میلیارد ریال داشت و این شرکت را به فروشنده برتر صادراتی تبدیل کرد. همچنین هزار تن رافینت این شرکت با رقابت ۲.۸ درصدی نسبت به قیمت پایه با نرخ متوسط ۴۵۳.۵ دلار به ازای هر تن معامله شد.

پالایش نفت بندرعباس پرفروش‌ترین رینگ داخلی

در رینگ داخلی بورس انرژی ایران، شرکت پالایش نفت بندرعباس با فروش ۳ هزار تن آیزوریسایکل به قیمت پایه ۳۹۵،۶۷۱ ریال به ازای هر کیلوگرم، توانست بیش از ۱،۱۷۷ میلیارد ریال ارزش معاملاتی ثبت کند و پرفروش‌ترین فروشنده رینگ داخلی شود. در مجموع، ۱۲ هزار و ۴۶۰ تن محصول حامل انرژی با ارزشی معادل ۳،۳۵۵ میلیارد ریال در این رینگ معامله شد.