جراحی پیچیده ستون فقرات در بیرجند توانایی راه رفتن را به بیمار عراقی بازگرداند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، یک زن ۵۷ ساله اهل عراق، پس از سالها تحمل درد و ناتوانی حرکتی ناشی از عود بیماری دیسک کمر و تنگی کانال نخاع، در یک عمل جراحی پیچیده ۸ ساعته در بیمارستان رازی بیرجند تحت درمان قرار گرفت و پس از به هوش آمدن، توانایی حرکت پاهای خود را بازیافت.
در یک اقدام شاخص که ظرفیتهای بالای درمانی خراسان جنوبی و توانمندی پزشکی ایران را به نمایش گذاشت، تیم جراحی به سرپرستی دکتر کاظم قائمی، متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات، موفق به انجام یک عمل جراحی پیچیده «لامینکتومی و فیوژن خلفی» بر روی بیمار عراقی شدند.
این بیمار که پیشتر در کشور خود تحت عمل دیسک کمر قرار گرفته بود، با عود بیماری و تشدید علائم عصبی از جمله دردهای شدید و اختلال شدید در راه رفتن مواجه شده بود.
وی به توصیه آشنایان و با اعتماد به تواناییهای پزشکی ایران، برای درمان نهایی، بیرجند را انتخاب کرد.