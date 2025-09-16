\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0648\u0627\u0698\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0641\u0631\u0646\u06af\u06cc \u0647\u0645\u0686\u0646\u0627\u0646 \u0632\u06cc\u0631 \u0630\u0631\u0647 \u0628\u06cc\u0646 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0632\u0628\u0627\u0646 \u0645\u0639\u06cc\u0627\u0631\u061b \u0627\u0632 \u0641\u0631\u0646\u06af\u06cc \u0646\u0648\u06cc\u0633\u06cc \u0634\u0645\u0627\u0631\u0647 \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648\u0647\u0627 \u0628\u0647 \u0646\u0627\u0645 \u062a\u062d\u0648\u0644\u061b \u0627\u0646\u062a\u0634\u0627\u0631 \u0634\u0639\u0631 \u0633\u0631\u0644\u0634\u06a9\u0631 \u0639\u0634\u0642 \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0633\u0631\u062f\u0627\u0631 \u062d\u0627\u062c\u06cc \u0632\u0627\u062f\u0647 \u062a\u0627 \u0628\u0648\u0645 \u0628\u0648\u0645 \u062a\u0644\u200c\u0622\u0648\u06cc\u0648 \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc.\n\n\u00a0