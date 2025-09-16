به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، هاشم خنفری با اشاره به بازدید از پروژه‌های راهسازی روستا‌های شادگان اظهار کرد: تکمیل طرح بهسازی جاده‌های روستایی در روستا‌های مختلف شهرستان باید تسریع شود.

وی با اشاره به پروژه‌های مختلف از جمله جاده دریسیه، جاده دارخوین به شادگان، جاده ناصری، جاده عبودی، جاده بوزی به گرگر، جاده منصوره و جاده بیمارستان (با هدف رفع نقطه حادثه‌خیز)، بر ضرورت تسریع در روند اجرا و تکمیل این طرح‌ها تأکید کرد.

خنفری با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی شهرستان افزود: زیرساخت‌های حمل‌ونقل از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت هر منطقه به شمار می‌آید. خوشبختانه با تلاش‌های صورت‌گرفته، روند اجرای طرح های راه‌سازی شادگان در مسیر مطلوبی قرار دارد و امیدواریم با رفع موانع موجود، شاهد بهره‌برداری سریع‌تر از این پروژه‌ها باشیم.

نماینده مردم شادگان همچنین از تعریف ۹ طرح عمرانی جدید در حوزه راه‌سازی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهرستان شادگان خبر داد و گفت: این پروژه‌ها می‌تواند نقش مهمی در افزایش ایمنی جاده‌ها، کاهش حوادث رانندگی و رونق اقتصادی منطقه ایفا کند.