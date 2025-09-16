یاری‌رسانی بنیاد دستان مهربان به خانواده‌ها و دانش‌آموزان نیازمند در قزوین

بنیاد دستان مهربان قزوین با اهدای ۷۲ بسته معیشتی و ۲۰۰ بسته لوازم تحصیلی، گامی نو در راستای حمایت از خانواده‌های نیازمند و فراهم کردن بستر تحصیل برای کودکان این شهر برداشت.